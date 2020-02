CM en CD&V meten fijn stof in schoolomgevingen Didier Verbaere

21 februari 2020

11u09 0 Wichelen Gemeenteraadsleden van CD&V en vrijwilligers van CM voeren in Wichelen metingen van fijn stof uit in de schoolomgevingen.

De eerste metingen vonden plaats ter hoogte van de gemeenteschool in Wichelen aan de Doornweg en op Margote. “Op de uiteindelijke resultaten is het nog even wachten maar we kunnen nu al vaststellen dat er aan de kant van de Margote heel hoog pieken gehaald werden terwijl deze waarden ter hoogte van de Doornweg veel lager zijn. Ten slotte viel het op dat alles tijdsafhankelijk is. In de ochtend werden de hoogste waarden gemeten”, zegt gemeenteraadslid Björn Carré.

Vrachtwagenverkeer sterk toegenomen

“Er zijn in het verleden al vaker fijnstofmetingen gebeurt en we zouden de resultaten van vandaag daarmee graag vergelijken. Ik zou deze resultaten ook graag verder bespreken in de gemeenteraad. We weten dat het vrachtverkeer de afgelopen jaren sterk is toegenomen ter hoogte van de gewestweg. Ook inwoners hebben dit al aangegeven. We moeten er bij de Vlaamse overheid op aandringen om deze gewestweg eindelijk onder handen te nemen. Deze informatie kan ook nuttig zijn om de schoolomgeving in de toekomst op een andere manier in te richten”, besluit Björn Carré.