Chefkok bakt Samen Sterk Wafel voor bewoners Molenkouter Didier Verbaere

03 juni 2020

11u33 1 Wichelen Luc Van der Linden, chefkok uit Brugge met roots in Wichelen, heeft een exclusieve Samen Sterk Wafel gemaakt als eerbetoon aan alle hulpverleners en zorgkundigen in zijn geboortedorp. Als het mag zal hij ze bakken voor de bewoners van Woonzorghuis Molenkouter. Ook horecazaken zetten de Samen Sterk Wafel op de kaart.

Ik was net zoals vele mensen onder de indruk en diep getroffen toen ik de beelden van het WZC op tv zag. Ontroerende momenten in een onverdroten strijd tegen het onbekende, lief en leed en verzorgenden die het beste van zichzelf gaven en nog steeds geven in het belang van de bewoners van de Molenkouter. Bewonderenswaardig”, zegt Luc. Tien jaar lang was hij de drijvende kracht achter ‘De week van de smaak’ in Wichelen.

“Ik wou graag iets teruggeven aan Wichelen en bedacht de Samen Sterk Wafel ter ere van iedereen die zich, elk op zijn gebied en mogelijkheden, inzet voor de strijd tegen corona over gans de gemeente”, zegt Luc. Het recept houdt hij nog even geheim. “Maar de wafel heeft een krokante korst en is zacht binnenin, net als ik en zoals het karakter van alle zorgverleners. De wafel zal afgewerkt worden met verschillende crèmes met ingrediënten van lokale handelaars en ook met verse rode vruchten van een lokale boer”, zegt Luc.