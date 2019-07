Chauffeur achtervolgt man die hem aanreed met crash tot gevolg: “Hij ging er als een bezetene van door” Didier Verbaere

01 juli 2019

22u31 16 Wichelen In de Bellekouterlaan in Schellebelle is een Ford vanavond rond 20 uur over de kop gegaan tijdens een wilde achtervolging. Even voordien had de bestuurder van de Ford vluchtmisdrijf gepleegd na een banale kop-staartaanrijding enkele kilometers verderop. De bestuurder van de aangereden wagen zette de achtervolging in en zag de Ford crashen. De brandweer moest de man uit zijn wrak bevrijden. Hij moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.

De crash in de Bellekouterlaan betekende het einde van een wilde rit door Wichelen die begon op Brugsken in Wichelen enkele kilometers verderop. Daar reed een chauffeur met zijn Ford Kuga achteraan in op een Mercedes ter hoogte van de verkeerslichten in de richting van Schellebelle.

Toen de aangereden chauffeur zich aan de kant zette om verhaal te halen en de nodige verzekeringspapieren in te vullen, parkeerde de man zich ostentatief voor zijn slachtoffer, gooide wat scheldwoorden naar de man en scheurde ervandoor. “Ik wilde het eigenlijk in der minne regelen, maar hij had blijkbaar meteen de intentie om weg te vluchten. Hij was voor geen rede vatbaar om dit op te lossen. Hij ging tekeer als een razende”, zegt de aangereden chauffeur uit Wichelen.

Twee bomen geramd

De aangereden bestuurder achtervolgde de man met zijn Mercedes tot in de Bellekouterlaan waar de wagen een verkeersheuvel en twee bomen ramde en vervolgens over de kop sloeg. Getuigen hoorden hoe de wagen door de rustige wijk scheurde en hoe zijn achtervolger hem toeterend aanmaande tot kalmte.

“Hij reed als een gek door de straten en ik deed enkele tekens om hem te kalmeren. Maar eenmaal hier in de kleine straten van de wijk, waande hij zich pas echt op een racebaan en durfde ik hem zelfs niet meer te volgen. Op het einde van de straat reed hij me klem, ging er in de andere richting van door en ramde enkele bomen voor hij over de kop sloeg”, vertelt het slachtoffer.

“Ik ben zelf vader van twee kinderen en ik zag ook enkele kinderspullen in zijn wagen rondslingeren. Gelukkig zat hij alleen in zijn wagen en speelden er op het moment van de crash geen kinderen meer op straat”, besluit de man.

Gekneld

De bestuurder van de gecrashte wagen zat gekneld achter het stuur en moest door de brandweerkorpsen van Wetteren en Lede uit het wrak worden bevrijd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Ondanks de spectaculaire crash, lijken zijn verwondingen op het eerste gezicht mee te vallen”, zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen.

Wat de man bezielde en waarom hij vluchtmisdrijf pleegde, wordt nog onderzocht. Het parket heeft alvast het rijbewijs van de bestuurder voor 15 dagen ingetrokken. Of de man onder invloed was van drank of drugs, is niet bekend gemaakt.

Niet strafbaar

De achtervolging van de Mercedes-bestuurder is in elk geval niet strafbaar. “Je mag een chauffeur narijden om verhaal te halen na een ongeval. Maar je mag natuurlijk zelf geen verkeersovertredingen maken”, legt commissaris Vic De Loof uit. De aangereden chauffeur mocht na verhoor gewoon beschikken.