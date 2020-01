Chaddy Ellen brengt single in Vlaamse Country stijl uit Didier Verbaere

23 januari 2020

11u09 0 Wichelen Zangeres Chaddy Ellen uit Wichelen duikt met haar nieuwe single ‘Gebroken Souvenirs’, helemaal onder in de country sfeer.

“Ik hou vooral van de muziek uit de jaren ’80 die gekenmerkt zijn door disco en dance. Bij optredens komt dit genre dan ook veelvuldig aan bod. Toch heeft dat nostalgisch tintje van countrymuziek me altijd aangetrokken”, zegt Chaddy. Haar nieuwe single is een cover van de bekende hit ‘My broken souvenirs’, Jos Van Meer schreef er een nieuwe Vlaamse tekst voor. Freddy Danau zorgde voor opname en productie van ‘Gebroken Souvenirs‘. De singel is als streaming en download verkrijgbaar bij alle gekende internet-portals.