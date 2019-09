CD&V zet klimaatresolutie op agenda gemeenteraad Didier Verbaere

04 september 2019

13u59 3 Wichelen Oppositiepartij CD&V zet op woensdagavond 4september een eigen klimaatresolutie op de agenda van de gemeenteraad. Ze vragen de huidige meerderheid van SAMEN om sneller werk te maken van de vooropgestelde doelstellingen van het burgemeestersconvenant om tegen 2030 minstens 40 procent CO2 minder uit te stoten.

“In mei organiseerden we een geslaagde klimaatavond met de partij en gingen met deze inzichten verder aan de slag. Deze klimaatresolutie is volledig vrijblijvend naar onze inwoners toe, maar wil voornamelijk het gemeentebestuur op haar verantwoordelijkheden wijzen. Als ze de doelstellingen in het kader van de burgemeestersconvenant wil bereiken, zal ze toch zelf dringend een aantal inspanningen moeten doen. Met deze klimaatresolutie geven wij een aanzet. We zien nu al de eerste gevolgen, te denken aan de knijten problematiek en wolhandkrabben”, zegt Luc Van Leuven.

In de resolutie pleit CD&V voor een versnelde aanleg van fietssnelwegen en voor het plaatsen van extra laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. Ook autodelen in alle dorpskernen is een must. De gemeente moet ook het goeie voorbeeld geven om haar eigen gebouwen energieneutraal te maken tegen 2030 en overschakelen op een elektrisch wagenpark. Er is ook werk aan de winkel om het eco-toerisme en de korte-keten-economie te promoten. En alle schoolomgevingen zouden verkeersarme schoolstraten moeten krijgen.

“Wij willen met deze resolutie duidelijkheid geven. Wij willen inzetten op de fiets, groene ruimte en zonnepanelen. De gemeente Wichelen moet als eerste het goede voorbeeld geven aan haar inwoners”, zegt gemeenteraadslid Björn Carré.