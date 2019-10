CD&V trekt de baan op voor buurtbabbels Didier Verbaere

20 oktober 2019

14u12 0 Wichelen In Wichelen trekt oppositiepartij CD&V de komende maanden de straat op met ‘Buurtbabbels’. Zondagochtend sloeg de partij haar tenten op ter hoogte van Boeygem en de Heilige Geeststraat.

“We willen horen wat er op straat leeft en vernemen wat beter kan in de gemeente. Met die info trekken we naar het bestuur, de adviesraden of de politie. Op die manier kunnen we kleine ergernissen makkelijk oplossen”, zegt gemeenteraadslid Luc Van Leuven. Bij een dampende kop soep of een borrel werd het een gezellige aperitief. Ook andere buurten krijgen bezoek. Op zondag 17 november is er een Buurtbabbel in de Bellekouterwijk. En op zondag 8 maart 2020 is de Steenkouter in Serskamp aan de beurt.