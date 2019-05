Burgemeester Kenneth Taylor voor het eerst kandidaat in Vlaanderen Didier Verbaere

26 mei 2019

13u02 2 Wichelen Burgemeester Kenneth Taylor van Wichelen staat voor het eerst op de lijst voor het Vlaams Parlement. Als 4de kandidaat kreeg hij een verkiesbare plaats van Open Vld.

Afgaande op de schouderklopjes en de duimpjes in het stembureau in Serskamp, een haalbare opdracht. “Ik ben blij dat het er bijna op zit, want het was toch wel een intense campagne. Ik verschiet ervan hoe groot Oost-Vlaanderen wel is”, lacht Kenneth.