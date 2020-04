Buren applaudisseren reeds een maand elke avond trouw aan woonzorgcentrum Den Anker Didier Verbaere

17 april 2020

Wichelen Aan het woonzorgcentrum Den Anker in Serskamp applaudisseerden buren vrijdagavond om klokslag 20 uur opnieuw voor de zorgverleners en zwaaiden naar de bewoners. "De eerste dag stond ik hier helemaal alleen. Nu is het een vaste afspraak met de hele buurt waar ook de ouderen naar uitkijken", zegt Petra Meulenyzer.

Exact vijf weken geleden zaten we voor het laatst gezellig op café. Vijf dagen nadien, op 18 maart ging het land in lockdown en één maand geleden weerklonk in Vlaanderen het applaus voor de zorgverleners op vrijdagavond. Op Anker in Serskamp aan het gelijknamige woonzorgcentrum is dit uitgegroeid tot een vaste afspraak met de buren.

“Toen ik de oproep vernam, kwam ik die vrijdagavond buiten om te applaudisseren. Ik stond hier helemaal alleen in de straat en was best wel wat ontgoocheld. Maar dag na dag groeide de groep en kwamen ook buren uit omliggende straten naar hier afgezakt. Een groep daagt soms helemaal verkleed op en sommige avonden kan het hier best wel druk zijn”, lacht Petra Meulenyzer.

“Ook de bewoners van Den Anker zijn elke avond trouw op post. Het is een moment op hun dag waar ze echt naar uitkijken. Zolang de crisis duurt, blijven we hier samenkomen”, besluit Petra.