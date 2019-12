Brasserie Den Eireklust staat over te nemen: goed draaiende brasserie met restaurantkeuken Didier Verbaere

12 december 2019

Brasserie Den Eirekluts, op Biesakker in Serskamp, staat over te nemen. Na 13 seizoenen wil uitbater Karel Maudens zich na de dood van schoonvader Harry Malter, bezighouden met de catering en uitbating van het gelijknamige familiepark van zijn vrouw Sarah.

Den Eirekluts in Serskamp is al jarenlang een goed draaiende Brasserie met uitstekende restaurantkeuken en een begrip bij fietsers. In de zomer op het groene en zonovergoten terras of in de winter bij de haard, serveert chef Karel er verse klassieke Frans Belgische keuken. “We namen de zaak 12 jaar geleden over en vormden het café-eethuis om tot een restaurant. Ondertussen investeerden we in een nieuw en uitgebreid terras en een gloednieuwe en professionele keuken”, zegt Karel.

“Door het overlijden van mijn schoonvader Harry (Malter – Familiepark in Heusden) wil ik me meer bezighouden met de catering in het familiepark. We gaan er ook uitbreiden met een nieuw gebouw voor seminaries en bedrijfsevenementen”, legt Karel de plannen uit. Den Eirekluts, een verwijzing naar de voormalige boerderij met zuivelwinkel waar je eieren kon ‘lutsen’ (kopen) doet hij daarom van de hand. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden in de zaak of via de www.eirekluts.be.