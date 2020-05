Brandweermannen brengen eresaluut en cadeautjes naar woonzorgcentra onder een magnifieke regenboog Didier Verbaere

01 mei 2020

22u32 7

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wichelen De vrijwillige brandweermannen en -vrouwen van Wichelen brachten vrijdagavond een eresaluut en cadeautjes naar de woonzorgcentra van de gemeente. Onder een grandioos applaus om 20 uur brachten ze hulde aan het personeel. Aan de gevel van Woonzorghuis Molenkouter werd Hou Vol op een spandoek gehesen.

In vol ornaat en met alle rollend materiaal rukte de voltallige brandweer van Wichelen vrijdagavond uit naar zorgresidentie Den anker in Serskamp en Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen om er hulde te brengen aan het personeel en te applaudisseren voor de bewoners.

“Onze Vzw spendeerde 5.000 euro die voorzien was voor een teambuilding om 357 geschenkpakketten met advocaat, koekjes en snoep en krieken op jenever aan te kopen bij onze lokale handelaars De Klok, Stokerij Rubbens en Het Zoete Mondje aan. En dit als dankbaarheid voor de goeie zorg die ook wij hier steeds krijgen bij langdurige interventies”, zegt Davy Roelandt van het korps. Burgemeester Kenneth Taylor en voorzitter Christoph Van De Wiele dankten het korps voor de mooie geste. En dit onder een magnifieke regenboog als teken van hoop. Want na 14 overlijdens en heel wat besmettingen, waaronder directeur Els Meuleman, lijkt de toestand er gestabiliseerd.