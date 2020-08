Brandweer hele nacht in de weer met brandende composthoop Didier Verbaere Koen Moreau

21 augustus 2020

11u58 5 Serskamp De brandweerposten van Wichelen en Wetteren hadden donderdagnacht de handen vol met een brandende composthoop op een veld aan een bos in de Notelaarstraat in Serskamp.

De brand in een gigantische composthoop ontstond vermoedelijk door zelfontbranding vanwege de hitte en werd donderdagnacht rond 3 uur opgemerkt. Omdat er kans was op overslag naar het bos kwam de brandweer met heel wat materiaal en manschappen ter plaatse. Het vuur was snel ingedijkt, maar de ploegen bleven de hele nacht ter plaatse om na te blussen.