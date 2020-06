Brand in stofafzuiging houtzagerij Tech Wood zorgt voor grote rook- en stofwolk Didier Verbaere

18 juni 2020

Wichelen Een brand in de stofafzuiging van de industriële houtzagerij Tech Wood op het industriepark Meerbos in Wichelen zorgde donderdagnamiddag om 15.15 uur voor een grote rook- en stofpluim boven het bedrijf. De schade bleef beperkt.

In het bedrijf wordt ruw hout tot planken geschaafd. Donderdagnamiddag ontstond er brand in de buizen en silo’s van de stofafzuiging. “Die kan ontstaan door een vonk van een geschaafde nagel, door elektrische ontladingen of door een stofexplosie bij warm weer”, klinkt het bij de brandweer. Het vuur bleef de hele tijd in de afgesloten silo’s branden. Die werden door de brandweer ontmanteld, waarna het brandje kon geblust worden. De schade bleef beperkt.