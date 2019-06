Boek en Expo over de Zusters Maricolen in Schellebelle Didier Verbaere

20 juni 2019

06u00 0 Wichelen Het Davidsfonds van Schellebelle belicht in een boeiende expositie in de kerk van Schellebelle de rijke en 140 jaar lange geschiedenis van de Zusters Maricollen in de gemeente. Toen de Congregatie werd ontbonden, werd een boek uitgegeven. Dit naslagwerk is te koop tijdens de tentoonstelling die loopt van 21 tot 24 juni.

In 1867 vestigden de Zusters Maricolen van Deinze zich in het centrum van Schellebelle. In een huis dat door juffrouw Sophie Matthys aan het bisdom was geschonken. Vrij snel richtten zij een school en een pensionaat op. Later volgde ook nog een ouderlingentehuis. In 1975 verliet de laatste Zuster-Directrice de school en werd het onderwijs volledig in handen van leken gelegd. In 1995 verlieten de laatste zusters het klooster, dat tenslotte in 2006 volledig werd afgebroken. Het enige zichtbare wat nog overblijft van de aanwezigheid van de zusters is het grafmonument dat zich op het kerkhof tegen de muur van de kerk bevindt.

In een tentoonstelling tracht het Davidsfonds aan de hand van voorwerpen, (klas)foto’s, film en documenten een beeld te schetsen van het school- en kloosterleven gedurende de 140 jaar dat de zusters aanwezig waren in Schellebelle. Je kan ze gratis bezichtigen op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni van 18 tot 21 uur, op zondag 23 en maandag 24 juni van 10 tot 12 en 14 tot 18 uur.

Geschiedenis van Congregatie

Naar aanleiding van de opheffing van de Congregatie van de Zusters Maricolen van Deinze, werd een boek uitgegeven dat de geschiedenis van de Congregatie beschrijft van bij de oprichting in 1663 tot aan het einde in 2018. De verschillende huizen, waaronder Schellebelle, komen daarbij aan bod. Het luxueuze boek telt 368 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. Je kan het boek kopen tijdens de expo voor 45 euro.

Info: www.schellebelle.davidsfonds.be.