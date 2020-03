Bewoner Woonzorgcentrum Molenkouter overleden na coronabesmetting. “Nog één bewoner in ziekenhuis” Didier Verbaere

21 maart 2020

22u12 31 Wichelen Het Woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen is in rouw nadat één van haar bewoners in het ziekenhuis is overleden na een coronabesmetting. Acht bewoners raakten er tot op heden besmet. Eén bewoner ligt nog in het ziekenhuis.

“In totaal zijn er 8 bewoners positief getest op het Corona virus. Één bewoner overleed gisteren in het ziekenhuis. We leven als huis enorm mee met de familie. Er verblijft nog één bewoner in het ziekenhuis en 6 anderen wonen opnieuw in hun vertrouwde omgeving, weliswaar in een aparte unit, bij ons. Alle bewoners worden van zeer nabij opgevolgd en omringd met de warmste zorgen.”

Bel niet naar het onthaal

Blijf vooral die warme aanmoedigingen voor onze collega’s en bewoners sturen Kenneth Taylor, burgemeester Wichelen

“Naast onze bewoners, zijn we ook bezorgd om onze collega’s. Alle preventieve veiligheidsmaatregelen maken dat hun werk veel meer tijd in beslag neemt en ze ervaren een nieuw soort stress door de bezorgdheid om hun bewoners, hun eigen gezondheid en die van hun families. Om ons te helpen willen we twee dingen vragen: bel zo weinig mogelijk zelf naar het woonzorghuis. Wij bellen zelf drie keer in de week voor een update en bellen onmiddellijk de mantelzorger op als er iets wijzigt in de gezondheidstoestand van de bewoner. Maar vooral, blijf die warme aanmoedigingen voor onze collega’s en bewoners sturen. Het geeft ze zoveel moed en kracht om te blijven vechten tegen dit virus. En wees gerust, blijven vechten zullen we … tot zolang het nodig is”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen.

Ook in Meerhout in de Antwerpse Kempen overleed zaterdagnamiddag een man die besmet was met het virus.