Bewoner preventief opgevangen in ambulance terwijl brandweer handen vol heeft met schouwbrand in woning Didier Verbaere

15 januari 2020

01u22 0 Wichelen Een schouwbrand in een bijgebouw van een statige woning in de Gebuurweg in Wichelen dreigde dinsdagavond rond middernacht uit te draaien op een woningbrand. Isolatie onder het dak vatte vuur maar de korpsen van Wichelen en Lede konden vermijden dat de brand uitbreidde. De schade bleef beperkt. Eén van de oudere bewoners van de woning werd preventief opgevangen in een ambulance tijdens de interventie in het gure weer.

De korpsen van Wichelen en Lede rukten dinsdag iets voor middernacht uit voor een brand in een gebouw aan de Gebuurweg. Een schouwbrand in een bijgebouw met garage aan een woning, dreigde uit te breiden. “Een kachel in het gebouw had de isolatie onder het dak zodanig verhit dat dit was beginnen smeulen. De vuurhaard was moeilijk te bereiken maar we konden het met een minimum aan schade oplossen”, zegt luitenant Floris Timmermans van de brandweerpost Wichelen.

Bewoner preventief opgevangen in ambulance

De man van het oudere koppel van de woning werd preventief opgevangen in een ambulance van de hulpdiensten. Niet omwille van gezondheidsproblemen of inhalatie van rook maar door het gure weer. De bewoonster van de woning volgde de interventie nauwgezet. Omstreeks 1 uur was de brand geblust en konden de bewoners weer naar bed. De schade bleef door de snelle interventie van de brandweer beperkt tot wat isolatie in het dak.