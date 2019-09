Bevrijding Wichelen wordt herdacht met groot militair tentenkamp in Schellebelle Didier Verbaere

05 september 2019

11u55 0 Wichelen Wichelen, Serskamp en Schellebelle vieren dit weekend de 75ste verjaardag van de bevrijding van Wichelen. De blikvanger en de festiviteiten vind je op het Dorpsplein van Schellebelle. Daar wordt zaterdag een militair kamp opgebouwd met zo’n 120 tenten.

Ook Wichelen werd 75 jaar bevrijd van de Duitse bezetting. Vrijdagavond worden bloemen neergelegd aan de gedenkplaten op het kerkhof van Wichelen en Serskamp en is er filmvoorstelling van Niet schieten in de tuin van de Oude Pastorie of in de kerk bij slecht weer.

Zaterdag wordt een groot militair kamp uit WOII en naoorlogse militaire voertuigen ontplooid op het Dorpsplein van Schellebelle. Publiek is welkom vanaf 13 uur. Om 15 uur treden Silver Thistle Pipes & Drums en een militaire optocht. Om 18 uur is er een eresaluut door het 1ste Belgian Field Battery. In de Oude Pastorie is er een expositie met oorlogsaffiches. En er is muziek uit de jaren ‘40 en ‘50 met The Covrettes. Vanaf 20.30 treedt Jazzband De Katjes op aan het kampvuur.

Zondag is er militariabeurs in zaal ’t Veer en tussen 10 en 12 passeert de landelijke rondrit van militaire voertuigen en is het militaire kamp op het dopr open.