Betrapte inbrekers op de vlucht Didier Verbaere

04 oktober 2019

17u20 2

Bij twee gelijktijdige inbraken donderdagavond om 21 uur in de Ertbrugstraat in Wichelen werd op één adres een dader betrapt door de inwoners. De inbrekers sloegen daarop op de vlucht. Een zoekactie van de politie leverde niks op. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.