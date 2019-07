Bestuurder lichtgewond na duik in gracht Didier Verbaere - Koen Moreau

Bij een verkeersongeval in de Bosstraat in Serskamp is een bestuurder zondagmiddag rond 14 uur lichtgewond geraakt. Om een onbekende oorzaak raakte de wagen van de baan af en belandde in de gracht. De wagen raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf.