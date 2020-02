Beleef-TV moet senioren van Molenkouter meer aan het bewegen krijgen Didier Verbaere

07 februari 2020

12u46 0 Wichelen Woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen heeft een Beleef-TV gekocht. “De Silverfit moet de bewoners stimuleren om meer te bewegen.”

“De Silverfit Alois is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. De spelactiviteiten zijn gericht op het stimuleren van beweging en om mensen te laten genieten. Het zijn eenvoudige spelen die zowel fysiek als cognitief de bewoners stimuleren. De Silverfit 3D is dan weer een systeem om de motorische vaardigheden in de ruimte te trainen. Een 3D-camera registreert de bewegingen van de bewoner wat het gebruik heel gemakkelijk maakt. De computerspelen maken de oefeningen leuk en motiveren de bewoners om door te gaan. Beide systemen zijn makkelijk verplaatsbaar zodat ze overal, ook op de kamers, kunnen gebruikt worden”.

Het rusthuis Molenkouter kon deze twee systemen aankopen mede dankzij de sponsoring van de Lions Club, Wetteren Rozenstreek.