Beiden roofmoordenaars: Jury veroordeelt Van Vaerenbergh en Danneels tot levenslang en 25 jaar Wouter Spillebeen

13 maart 2020

18u21 54 Wichelen De twee beschuldigden in de assisenzaak rond de moord op Serskampse cafébaas Ernest Lalmant (81) zijn door de jury schuldig verklaard. De jury weerhield de zware kwalificatie van roofmoord en veroordeelde hen tot een levenslange gevangenisstraf en 25 jaar cel. De beslissing over de strafmaat volgt later. Het Openbaar Ministerie vraagt levenslang voor Van Vaerenbergh en 25 jaar cel voor Danneels.

“Danneels en Van Vaerenbergh hadden duidelijk een inzicht om te doden”, pleitte procureur-generaal Bernadette Baeyens bij haar rekwisitoor over de schuldvraag in het Gentse hof van assisen. Volgens haar wijzen de handelingen van de beschuldigden erop dat de twee mannen maar al te goed wisten dat ze dodelijke letsels aanbrachten. “Ze hebben op een intense manier contact gezocht met een 81 jaar oude man”, pleitte ze. “Die zou makkelijk te overmeesteren moeten zijn. Ze kozen als wapen een zware beitel en ze deelden stampen uit met zware bottines. Het geweld tegenover een zwak slachtoffer was extreem. Zijn gezicht was tot moes geslagen en zijn gebit was uit zijn mond geschopt op geklopt. Iedereen weet dat zoiets slecht afloopt.”

DNA

Davy Danneels en Mario Van Vaerenbergh gaven toe dat ze een overval wilden plegen op de 81-jarige cafébaas Ernest Lalmant. Ze beslopen hem, vielen hem van achter aan en gingen ervandoor met onder andere cash geld, juwelen en sigaretten. De mannen beweren dat hun slachtoffer nog leefde toen ze vertrokken, maar volgens de procureur wisten ze maar al te goed dat hij dood was. “Als je hoort dat Nest nog kreunde, dat moet oorverdovend geweest zijn. Ze hebben ervoor gekozen om hem te laten creperen”, aldus Baeyens.

Danneels beweert dat hij enkel een slag met de beitel en een stamp toediende, maar dat verklaart niet alle verwondingen van Nest. Van Vaerenbergh ontkent dat hij de cafébaas aanraakte en zegt dat hij zelfs zijn wagen niet uit kwam, maar zijn DNA werd wel op het slachtoffer gevonden. “Daardoor weten we zeker dat hij in het huis was”, klonk het. “Maar zelfs zonder dat DNA-bewijs weten we dat hij schuldig is als mededader.”

De jury volgde de procureur-generaal en oordeelde dat beide mannen schuldig zijn aan roofmoord. Nadien volgde het beraad over de strafmaat. “We hopen dat u de deur voor hem niet toeslaat”, zei advocaat Jan De Winter, die Van Vaerenbergh vertegenwoordigt. “Dat er van hem niets meer verwacht wordt, zou voor hem een verkeerd signaal zijn. U mag de distinctie maken en hem zwaarder straffen dan Danneels. Hij heeft gezegd dat hij de initiatiefnemer is en hij zal inzien dat hij moreel een zwaardere verantwoordelijkheid heeft.”

“Ik kom geen lichte straf vragen”, pleitte Kris Vyncke, advocaat van Davy Danneels. “Het is de bedoeling om hem lang uit de maatschappij te houden, maar voor hem is er nog een plaats.” De jury besloot uiteindelijk om Van Vaerenbergh zwaarder te straffen dan Danneels. De eerste krijgt een levenslange celstraf, de tweede moet voor 25 jaar de gevangenis in.