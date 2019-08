Bedrijven zetten deuren op tijdens Lekker Oost-Vlaams Didier Verbaere

22 augustus 2019

12u03 4 Wichelen Tal van bedrijven zetten op zondag 25 augustus de deuren open tijdens Lekker Oost-Vlaams. Dat is een initiatief van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen om de streek- en hoeveproducten te promoten. In onze regio kan je terecht bij wijndomein De Roscam in Merelbeke en jeneverstokerij Rubbens in Wichelen.

Elke producent van Oost-Vlaams lekkers geeft je gratis een rondleiding in zijn bedrijf of op zijn hoeve en legt uit hoe het productieproces verloopt. Neem dus gerust een kijkje achter de schermen en leer het verhaal achter het product kennen. Je ontdekt er onder andere hoe de producten gemaakt worden, welke geschiedenis het bedrijf heeft, de jarenlange traditie achter het product en de liefde en passie van de producent voor zijn product.

De Toer Lekker Oost-Vlaams vindt plaats op 25 augustus van 10 tot 18 uur. Inschrijven is niet nodig, je kan gewoon vrij langsgaan bij de verschillende producenten en ook de rondleiding is gratis. Vaak kan je ook iets proeven, al dan niet voor een kleine vergoeding. In onze regio kan je terecht bij wijndomein De Roscam in Merelbeke en jeneverstokerij Rubbens in Wichelen.

“De consument is meer en meer op zoek naar lokale, authentieke producten met een verhaal. Dit heeft onder meer te maken met het vertrouwen in producten van bij ons. Bovendien speelt ook de trots om het lokale een toenemende rol: we helpen de lokale producent vooruit en bevorderen zo de tewerkstelling. Tegelijk leggen de producten minder kilometers af naar het verkooppunt, een duurzaam argument dus.”