Bar Belle Vie gaat tweede weekend in Didier Verbaere

12 juni 2019

18u45 6 Wichelen Dit weekend is er het tweede luik van Bar Belle Vie in Wichelen op het festivalterrein op Oud Dorp achter het Sociaal Huis. Bar Belle Vie is de Wichelse antwoord op Tomorowland met een mooie mix van lokale DJ’s maar ook internationale sterren. De organisatie spaart ook kosten nog moeite om het terrein te decoreren en feeëriek te verlichten. Het is ook een 18+ festival waar beleving, food en friends een prominente rol spelen.

Top of the bill vrijdagavond is Dennis Cruz. De enorme hoeveelheid kwaliteitsvolle en vernieuwende tracks die Dennis Cruz de laatste jaren op de wereld losliet, maken hem één van de meest geprezen DJ/producers van de laatste jaren. Jaarlijks reist hij de continenten af om te spelen op en in ‘s werelds grootste festivals en clubs zoals Tomorrowland & Fabric Londen. Dit jaar staat dus ook Bar Belle Vie op zijn lijstje waar hij komt demonstreren waarom hij wereldwijd zo hoog aangeschreven staat.

Op zondag sluit Arbat het festival af. Hun recente release op het Diynamic label van levende legende Solomun topte binnen de 2 dagen zowat alle charts, mede door de support van bovengenoemde en andere Tale of Us’es. Afgelopen zomer proefden ze al van het grote werk met optredens in DC10 Ibiza, Fusion Festival Germany, Tribe Brazil. Op vrijdag 14 juni kan je er terecht van 16 tot 3 uur. Op zondag van 12 tot 23 uur. Alle info op www.barbellevie.be.