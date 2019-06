Augusta viert 105de verjaardag met haar kroost Didier Verbaere

30 juni 2019

20u17 0 Wichelen Augusta Van den Abeele vierde in het WZC Ankerpunt van Serskamp haar 105de verjaardag. De kranige dame is daarmee de oudste inwoonster van Wichelen maar loopt er nog steeds rond met de pas van een jonge senior.

Augusta werd geboren in Serskamp op 28 juni 1914 en maakte twee wereldoorlogen mee. In die eerste oorlog verloor ze haar zus aan een longontsteking. In WOII werkte ze samen met haar man Fons, met wie ze huwde in 1941, in een fabriek voor vliegtuigonderdelen in Duitsland. Als jong meisje verhuisde ze met haar ouders naar Frankrijk waar een boerderij werd gepacht. Ze molk er de koeien en liep er school tot haar 14de. “Ik weigerde er op school het gedichtje Le corbeau et le renard van buiten te leren en moest nablijven tot ik het kende. En ik ken het nu nog steeds”, lacht de 105-jarige terwijl ze het hele gedicht van buiten aframmelt.

Ook tellen doet ze nog steeds in het Frans. Terug in België ging ze werken in een corsetten fabriek maar na haar huwelijk en de komst van vijf kinderen bleef ze thuis. Als snel werden Yvonne, Yolande en André (+) geboren. Later op haar 40ste werd Augusta nog de fiere moeder van de tweeling Bernice en Beatrice. Ze heeft ook een indrukwekkend nageslacht met 13 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Fons werkte ondertussen aan de spoorwegen en verdiende wat bij met het installeren van centrale verwarmingen. Hij stierf in 1992. Op haar 90ste reed Augusta nog gezwind rond met de fiets door Serskamp en ging ze naar alleen de markt van Wetteren. En thuis kweekte ze tot haar 100ste haar eigen groenten in de tuin die ze allemaal invroor. Toen het nieuwe Woon Zorg Centrum drie jaar geleden opende, vond ze de tijd rijp om zich te laten soigneren.