Assisenproces rond roofmoord op cafébaas start dinsdag Wouter Spillebeen

29 februari 2020

15u23 0 Wichelen Het assisenproces rond de roofmoord op cafébaas Ernest Lalmant uit Serskamp gaat komende dinsdag van start in Gent met de selectie van de jury. De 81-jarige man werd op 31 oktober 2016 aangetroffen in zijn huis naast café Cabana nadat twee dieven hem met een beitel toetakelden totdat hij hen vertelde waar het geld lag.

De 48-jarige Mario Van Vaerenbergh en de veertigjarige Davy Danneels worden ervan beschuldigd dat ze in de nacht van 30 op 31 oktober binnendrongen, de cafébaas bedreigden en hem zwaar toetakelden. Ze gingen ervandoor met sloffen sigaretten, 1.600 euro cash en juwelen. De volgende dag vond de thuisverpleegster Lalmant in zijn woning. Hij was een de benen gebonden, had een bebloed aangezicht en rond zijn nek was ducttape gebonden. Volgens de wetsdokter overleed Lalmant door een combinatie van traumatisch geweld en een drukking op zijn keel.

De twee verdachten werden een halve maand na de roofmoord gearresteerd. Het café kreeg eerder al meermaals met dieven af te rekenen en in een opslagplaats van een van de vorige daders vond de politie de buit die bij de roofmoord meegenomen werd. Door telefonieonderzoek kwam ook de tweede dader in beeld. Danneels gaf toe dat hij aanwezig was bij de gewelddadige overval en dat hij de cafébaas een harde slag had gegeven op zijn achterhoofd met een beitel, maar beweerde wel dat hij met de moord niets te maken heeft. Van Vaerenbergh ontkende tot nu toe in alle talen.

In november 2018 verwees de kamer van inbeschuldigingstelling de twee verdachten naar het hof van assisen. Komende dinsdag wordt de jury geselecteerd en op 6 maart gaat het assisenproces van start.