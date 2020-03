Assisenproces moet uitmaken wie fatale slagen aan cafébaas Nest Lalmant (81) uitdeelde Twee verdachten staan terecht voor roofmoord Didier Verbaere

03 maart 2020

09u21 0 Wichelen Het Gentse hof van assisen stelt dinsdag de jury samen in de zaak over de Het Gentse hof van assisen stelt dinsdag de jury samen in de zaak over de roofmoord op de 81-jarige cafébaas Ernest (Nest) Lalmant van Café Cabana op 31 oktober 2016 in Serskamp. De 48-jarige Mario Van Vaerenbergh en de 40-jarige Davy Danneels worden beschuldigd van roofmoord.

In de nacht van 30 op 31 oktober 2016 overleed Ernest Lalmant (81) na een zeer brutale roofoverval in zijn woning naast zijn café Cabana dat hij al meer dan dertig jaar uitbaatte op de Serskampsesteenweg. Zijn thuisverpleegster trof hem er ’s morgens dood aan. Nest zat met bebloed gezicht en met geknevelde armen en benen en met ducttape rond zijn nek gekneveld op een stoel in zijn woning. Het Parket startte een onderzoek naar de gewelddadige dood. Volgens later onderzoek bedroeg de buit – amper – enkele sloffen sigaretten, 1.600 euro cash, drie zakhorloges en juwelen.

Eerdere inbraken en huiszoeking leiden tot doorbraak

Een week voor de feiten was Nest ook al slachtoffer geworden van een inbraak in zijn café. Toen verdween er wat kleingeld maar ook twee dure handbogen van de schutters maatschappij van het café. Aanvankelijk dachten de speurders dat beide zaken niks met elkaar te maken hadden maar de verdenking viel dan toch op Mario Van Vaerenbergh. De man was al eerder voor diefstallen veroordeeld en zijn thuis was net naast het café van Nest. Op 19 november 2016 werden bij een huiszoeking bij de man twee gestolen handbogen, een paar handschoenen, tape en kledij gevonden in een garagebox in Bambrugge. Uit telefonie onderzoek bleek ook dat hij zich op de nacht van de moord onder de zendmast van de plaats van de feiten bevond. Uiteindelijk werd ook Davy Danneels opgepakt als mededader en die legde bekentenissen af.

Kompaan in de cel

Mario was toen net ontslagen uit de gevangenis waar hij een straf uitzat voor een reeks gewelddaden. Hij was ook al meermaals veroordeeld voor familiaal geweld, rijden onder invloed en zonder rijbewijs. De man was ook een notoir bingo verslaafde en werd eerder al verdacht van zwendel met vrachtwagenbanden en een inbraak in café Eendracht in Serskamp. Hij leerde zijn kompaan kennen in de gevangenis van Oudenaarde, waar ze een cel deelden. Danneels heeft ook een zwaar gerechtelijk verleden. De man, lid of lid geweest van een motorbende, betaalde zijn schuldbemiddeling af met de opbrengsten uit drugsdeals en stond in zijn omgeving bekend als een labiele persoon met een kort lontje.

Volgens het onderzoek, en volgens onze bronnen, trok het duo in de fatale nacht naar het café van Nest omdat ze daags voordien nogal stevig de bloemetjes hadden buitengezet in een bordeel. Blut en op zoek naar snel geldgewin trokken ze naar het café van Nest. Op zondag zat het er steevast stampvol en in de kassa zaten ook de dagontvangsten van vrijdag en zaterdag. Het duo wachtte de oude cafébaas op in zijn chalet tot na sluiting, overviel hem, knevelde hem en gebruikte bruut geweld om de ‘schuilplaats’ van zijn spaarcenten te weten te komen. Een nacht die Nest niet zou overleven dus.

Schokgolf in Serskamp

Tijdens het onderzoek verklaarde Davy Danneels dat hij het slachtoffer enkel een slag in de nek of op het achterhoofd gaf met een beitel en een stamp met zijn voet in het aangezicht. Maar of Nest nog leefde en wie de fatale slagen toebracht, zal het assisenproces moeten uitmaken. Ernest Lalmant overleed volgens de wetsdokter aan de combinatie van traumatisch geweld en drukkend geweld ter hoogte van de keel, door wurging of de ducttape.

De dood van Nest veroorzaakte een schokgolf in Serskamp. Café Cabana was zo’n volkscafé waar iedereen thuis was. De wielerclub in de ochtend, de kaarters in de namiddag en de schutters ’s avonds. Met das of werkbroek. Het maakte Nest niet uit. Pintjes aan een euro in een fles. Dat zo’n minzaam man op zo’n manier aan zijn einde moest komen was dan ook niet te begrijpen in het dorp. Eén jaar na zijn dood woonden tientallen mensen een wake bij en de familie van Nest, zoon Guy op kop, zetten de deuren van de zaal weer open voor het verenigingsleven.

Assisenproces van start

Volgens de gerechtspsychiaters zijn de verdachten toerekeningsvatbaar. Ze werden door de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent in november 2018 doorverwezen naar het hof van assisen. De Dendermondse strafrechter veroordeelde Mario Van Vaerenbergh in januari ook al tot vijf jaar en achttien maanden celstraf voor een hele reeks diefstallen, inbraken en pogingen daartoe. Ook zijn kompaan Davy werd toen schuldig bevonden aan heling. Dat waren onder meer de diefstal en de verkoop van de handbogen die in het café van Nest werden gestolen, één week voor de roofmoord op de man.

Samenstelling jury

Vandaag wordt in Gent de jury samengesteld. Het hof van assisen wordt voorgezeten door Bart Meganck, raadsheer bij het hof van beroep in Gent. De assessoren zijn Arnout De Vidts en Marleen Rambour, twee ere-rechters in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Van Vaerenbergh wordt verdedigd door Jan De Winter en Danneels door Kris Vincke. Bernadette Baeyens, substituut-procureur bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie. Op vrijdag 6 maart start het proces. Het verhoor van de beschuldigden vindt maandag 9 maart plaats.