Archeologen stoten in Schellebelle op reusachtige grafcirkel van 4.000 jaar oud Didier Verbaere

20 februari 2020

15u35 8 Wichelen Bij archeologisch onderzoek van de site op het toekomstige sportpark aan de Bellekouter in Schellebelle is een reusachtige grafcirkel met een diameter van 55 meter deels blootgelegd. “Deze begraafplaats dateert van 2.000 voor Christus, uit de bronstijd en is misschien wel de grootste die ooit werd ontdekt”, zegt archeoloog Jeroen Van Hercke.

Aan de werf van het nieuwe sportcomplex Bellekouter in Schellebelle neemt een team archeologen van Ruben Willaert de site minutieus onder de loep. En met succes, want ze konden aanwijzingen vinden uit de brons- en ijzertijd. Zo zijn er sporen van bewoning, voorraad- en afvalkuilen, gebouwen, greppels en waterputten en aardewerk. Maar de ontdekking op de site zijn de contouren van een reusachtige grafcirkel met een diameter van 55 meter. Een groot deel bevindt zich onder de huizen van de aanpalende wijk.

“In de bronstijd tussen 2.000 en 800 voor Christus was een grafcirkel de plaats waar de mensen hun gecremeerde doden begroeven”, zegt archeoloog Jeroen Van Hercke. “Op de site troffen we een grafcirkel met een diameter van maar liefst 55 meter aan en grachten van 3 meter breedte. Ik heb er heel wat wetenschappelijke publicaties op nagetrokken en nergens vond ik een grafcirkel van die omvang. Dit is misschien wel de grootste die ooit werd gevonden. Het is hoe dan ook een vrij indrukwekkend vondst. Op de site vonden we ook een kleinere met een diameter van 18 meter”, zegt Jeroen.

4.000 jaar oud

Deze graven zijn 4.000 jaar oud en even oud als de piramides van Egypte en de grafstenen van Stonehenge in Engeland. In gans Europa, maar ook in Korea, werden dergelijke cirkelgraven gevonden. “Een grafcirkel was voor de mensen in de bronstijd ook het centrum van een belangrijke nederzetting. Een ijkpunt in het landschap. Zoals ooit onze kerken een oriëntatiepunt waren voor reizigers. Hier staan we op een hoger gelegen plek aan de oevers van de Schelde. Het was ook een belangrijke rituele plaats waar mensen samen kwamen. En dit begrafenismonument moet honderden jaren zijn gebruikt en zichtbaar zijn geweest in het landschap”, besluit Jeroen.

Archeologen onderzoeken de bodem nu verder op zoek naar sporen en fragmenten van gereedschappen uit die tijd.