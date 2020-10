Antraxbrief bevatte onschadelijk poeder: Sociaal Huis weer open Didier Verbaere

11u37 2 Wichelen De mogelijke De mogelijke antraxbrief die dinsdagavond op het politiebureau aan het Sociaal Huis in Wichelen werd afgeleverd, bevatte een onschadelijke stof. Dat bleek vannacht na analyse in een labo nadat de Civiele Bescherming de brief had opgehaald.

Het Sociaal Huis in Wichelen werd dinsdagavond omstreeks 18.30 ontruimd nadat advocaat Eric Van Hauwermeiren een aan hem geadresseerde brief met een verdacht wit poeder had binnengebracht op het politiekantoor op Oud Dorp. Daarop trad het antraxalarm in werking en werden zo’n honderd personeelsleden en bezoekers via een nooduitgang naar buiten geleid. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de verdachte brief op te halen.

“Na analyse bleek het om een niet gevaarlijke stof te gaan en werd het Sociaal Huis weer vrijgegeven. We zullen alle mensen die dinsdagavond een afspraak hadden nu persoonlijk contacteren voor een nieuwe afspraak”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).