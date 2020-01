Antraxalarm bij dochter geviseerde advocaat Didier Verbaere

10 januari 2020

10u35 28 Wichelen In de Bruinbekestraat in Schellebelle is vrijdagochtend de procedure bij antraxalarm opgestart door de brandweer, nadat een voedingsdeskundige een brief opende waarin een groen poeder zat. Het kabinet van het Gezondheidscentrum werd door de brandweer afgesloten. De Civiele Bescherming is onderweg om de brief met het verdachte poeder op te halen. Er vielen geen gewonden.

De verdachte brief werd afgeleverd in Motusplus, een Gezondheidscentrum van voedingsdeskundigen en kinesisten rechtover de kapel van de Bruinbeke. Diëtiste Linde Van Hauwermeiren opende er omstreeks 9 uur vrijdagochtend een brief die geadresseerd was aan haar. Linde is de dochter van advocaat Eric Van Hauwermeiren. Ook hij kreeg eerder al vijf soortgelijke brieven thuis gezonden. Telkens werd het antrax-alarm opgestart. Ook nu nam de brandweer geen risico. “De verdachte brief werd afgezonderd en het gebouw is afgesloten. De Civiele Bescherming zal het product komen opruimen en het gebouw reinigen”, zegt brandweeroverste Eric Trogh. Later meer.