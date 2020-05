Anderhalf uur aanschuiven bij Stoffen Van Leuven: “Nergens voor nodig met meer dan 50.000 soorten stof in huis” Didier Verbaere

04 mei 2020

Wichelen Bij Stoffen van Leuven aan de Wettersestraat in Schellebelle stonden klanten maandagochtend tot anderhalfuur in de rij om de winkel binnen te raken.

Maandagochtend mochten ook stoffenwinkels opnieuw de deuren openen. Die worden als essentiële handelszaken beschouwd voor de aanmaak van mondmaskers. Maar het familiebedrijf draaide ook tijdens de sluiting overuren. “We kregen tot 150 bestellingen per dag op mail binnen en de laatste dagen hebben we zelfs alle telefoons van de haak gelegd omdat we de aanvragen niet konden bijhouden", zegt Werner Janda, vader van zaakvoerder Elke Janda. De zaak bestaat 72 jaar en is steeds overgegaan van moeder op dochter.

Maandagochtend stond er bij de heropening meteen een ellenlange rij klanten aan de deur. “Maar dat is nergens voor nodig. We hebben een enorme voorraad stoffen en meer dan 50.000 soorten in huis”, zegt Werner.