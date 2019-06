Advocaat krijgt al voor de vierde keer poederbrief Wouter Spillebeen en Koen Moreau

18 juni 2019

Bij advocaat Eric Van Hauwermeiren in de Dendermondsesteenweg in Schellebelle is deze middag alweer een brief met een verdacht poeder aangekomen. Aan het kantoor van de advocaat, bij een lokaal postkantoor en in het sorteercentrum in Kwatrecht is intussen het antrax alarm van kracht.

De brandweer, politie en civiele bescherming zijn intussen aanwezig op verschillende plaatsen om de omgeving te beveiligen en te onderzoeken. Of het vrdachte poeder effectief gevaarlijk is, is nog niet duidelijk.

Het is al de vierde keer dat advocaat Van Hauwermeiren een poederbrief ontvangt. Twee van de brieven waren aan zijn familie gericht. De laatste keer bestond het poeder voor een deel uit springstof. De keer ervoor ging het om poedersuiker. Daarnaast ontving hij ook al talloze andere dreigementen, van een 9 millimeter kogel tot nagels die voor zijn deur werden uitgestrooid. Het paard van de advocaat liet ook het leven in verdachte omstandigheden.