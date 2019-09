Achtervolging gestolen auto eindigt met crash tegen elektriciteitspaal: verdachte aangehouden, twee politiewagens delen in brokken Didier Verbaere

21 september 2019

22u35 0 Wichelen Een politieachtervolging die startte in Berlare eindigde na een dolle rit door Zele, Lede en Wichelen zaterdagavond omstreeks 21 uur tegen een elektriciteitspaal in de Bruinbekestraat in Schellebelle. De bestuurder werd ter plaatse gearresteerd. Een anonieme politiewagen en een patrouillewagen raakten beschadigd. De gevluchte wagen zou als gestolen geseind staan.

De achtervolging startte zaterdagavond in de politiezone Berlare Zele. Een Volkswagen Golf werd er opgemerkt omdat deze als gestolen geseind staat. De bestuurder ging ervandoor en agenten zetten de achtervolging in. Via Lede belanden ze in Wichelen. Met bijstand van verschillende patrouilles uit de verschillende zones werd de wagen uiteindelijk in de Bruinbekestraat klemgereden door twee politiewagens. Deze raakten achteraan en in de flank beschadigd maar de vluchtende wagen knalde tegen een elektriciteitspaal. De paal knakte deels af en bleef boven de straat en de wagen hangen.

De brandweer van Wichelen kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen. Ook een drugshonden team van de politie werd erbij geroepen om de wagen te doorzoeken. Zo werden er onder meer enkele vaten met producten in de koffer gevonden. De politie is karig met commentaar. Het onderzoek loopt volop.