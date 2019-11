75-jarige inwoners vieren feestje in Wichelen Didier Verbaere

04 november 2019

19u05 1 Wichelen In het Sociaal Huis in Wichelen werden de 75-jarigen van de gemeente in de bloemetjes gezet. Een 20-tal jarigen die werden geboren in het oorlogsjaar 1944 verzamelden er met hun partners.

Marcel Huylebroeck bracht zijn leeftijdsgenoten reeds voor de zesde maal samen sinds hun vijftigste verjaardag. Na de receptie op het gemeentehuis volgde een etentje in het Oud Gemeentehuis. “Er vallen maar weinig positieve dingen te vertellen over de oorlogsjaren. Er was veel miserie en Anne Frank werd opgepakt in 1944. Maar er was ook de landing in Normandië en de bevrijding van Brussel. En er was de geboorte van Willeke Van Ammelrooy in Amsterdam. Dankzij haar film Mira maakte Vlaanderen kennis met de eerste blote vrouwenborst op televisie. En er was natuurlijk jullie geboorte”, lachte burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) bij de ontvangst.