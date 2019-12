60 uur biljart en spaghetti levert 4.000 euro op voor de MS Liga Didier Verbaere

16 december 2019

19u57 16 Wichelen Na 60 uur biljarten en een groot spaghettifestijn kunnen Sam De Sutter en Café Piranha in Schellebelle 4.000 euro schenken aan de MS Liga. Sam begon zijn biljartmarathon vrijdagavond om 21 uur gestart en haalde zondag om 21 uur de eindmeet.

“Met de excuses voor de slechte foto. Die is even onzuiver als ik na 60 uur biljarten”, lacht Sam. Zaterdag kwam een pak volk over de vloer voor het spaghettifestijn. Dat leverde uiteindelijk meer dan 3.000 euro op. Samen met giften en de biljartmatchen van Sam kunnen uitbaters Pascal en Frank van Café Piranha nu 4.000 euro schenken aan de MS Liga. Pa en uitbater Frank Coessens overleed aan de spierziekte en de warme stunt was dan ook emotioneel voor hen.