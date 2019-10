60-jarigen vieren feestje in Wichelen Didier Verbaere

20 oktober 2019

14u01 0 Wichelen In Den Boterhoek verzamelden zaterdagavond een 50-tal zestigjarigen met hun partners om hun verjaardag te vieren. Sinds hun 44ste vieren ze samen feest.

Comité 44 kwam voor het eerst samen in 2003. “Op een feestje met leeftijdgenoten ontstond het idee om samen onze verjaardag te vieren. We waren toen 42 jaar jong en hadden geen zin om te wachten tot ons 50ste. Dus vierden we samen onze 44ste verjaardag”, zegt Danny Eeckhaudt.

Hij verzamelde de jarige inwoners van Wichelen. Eric Jacobs bracht de jarigen van Serskamp erbij en Danny Praet zijn dorpsgenoten uit Schellebelle. Ook vijf jaar later vierden ze samen. “Daarna hebben we zes jaar gewacht tot onze 55ste verjaardag want anders kregen we geen gratis receptie van de gemeente”, lacht Danny. Het feestje voor hun 60ste duurde tot zondagochtend 6.30 uur. Op naar de 65!