6.369 euro voor kankeronderzoek UZ Gent Didier Verbaere

15 juli 2019

16u53 2 Wichelen De gemeente Wichelen organiseerde begin juni voor de 3de maal een wandel- en fietstocht en schonk de opbrengst van 6.369,20 euro aan het kankeronderzoek van het UZ Gent.

De cheque werd in De Kapelle in de Bruinbeke overhandigd aan Isabelle Hoorens. De dokter aan het UZ Gent is gespecialiseerd in dermatologie. De middelen zullen gebruikt worden voor het verdere onderzoek naar en de behandeling van huidkanker.

“Niet alleen de 300 enthousiaste fietsers en wandelaars hebben hun steentje bijgedragen. Ook lokale handelaars en verenigingen speelden een belangrijke rol. Zowel in de organisatie van het evenement als bij het inzamelen van het bedrag. Want iedereen schonk een groot deel van zijn verkoopopbrengst. Een speciale dank gaat dan ook uit naar De Schooiers, Bruinbeke Leeft!, De derdeoever, (H)onderons, Kooktis, De Staafkes, De Brandweer, ’t Zoete mondje, Slagerij Maurice en Tom, Slagerij Hans en Inge en de Boskanthoeve. Het is dankzij de deelnemers, de medewerkers en de talrijke vrijwilligers dat we van een warm Wichelen kunnen spreken”, dankt de gemeente.