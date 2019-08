40 jaar Fiesta Campestra op Schellebelle Dorp Didier Verbaere

11 augustus 2019

13u31 0 Wichelen In Schellebelle vindt dit weekend de 40ste editie plaats van Fiesta Campestra. Het Italiaans openluchtfeest op het dorpsplein trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Vandaag is er een extra feestdag met optredens van The Horny Horses en Pigbag Army. De vrijwilligers klonken zaterdag al op de verjaardag.

Fiesta Campestra is een organisatie van OKA en Jeugdhuis Yoka en startte 40 jaar geleden om geld in kas te brengen. “Toen we in het bestuur van toenmalig Jeugdhuis OKA kwamen was de kas leeg. We moesten zelfs duizend frank per lid investeren om de boel draaiende te houden”, lacht huidig OKA voorzitter Dirk Van der Haegen. Om geld op te halen werd in de zomer van 1979 Fiesta Campestra georganiseerd. Naar een idee van voormalig burgemeester Werner Van der Eecken.

“We maakten er een tweedaagse van om ons te wapenen tegen slecht weer. De eerste editie was primitief. Water haalden we met emmers in het jeugdhuis en elektriciteit met een verlengkabel. Maar het was een schot in de roos met meer dan zeshonderd aanwezigen”, weet schepen Danny Praet (SAMEN) nog.

Fiesta Campestra werd een jaarlijkse afspraak op de zomeragenda en groeide uit tot een uniek openluchtfeest met kampvuur, optredens en heel veel Italiaans eten. Er werden ook regelmatig extra dagen toegevoegd met onder meer optredens van The Radio’s, De Kreuners, Ingeborg, de Ketnetband en uiteraard The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band van Johan Heldenbergh en Veerle Baetens. De film Schellebelle 1919 die Johan draaide in het dorp is trouwens vanavond op één te zien.

The Horny Horses

En deze namiddag is er nog een muzikaal feestje met om 18 uur een optreden van The Horny Horses. Zoals hun naam al laat vermoeden, pookt dit zeskoppig rockabilly-combo uit Wetteren en omgeving de boel graag op. Ze brengen een mix van rock-’n-roll en hillbilly (country & western). Om 21 uur is er Pigbag Army. Dat is de de naam van de discobar van Pascal Braeckman uit de jaren tachtig (Tomtesterom, Beste Vrienden, Wauters vs. Waes). Samen met hulp van goede vrienden Jan Van Eyken (De Kreuners), Axl Peleman (zanger, bassist) en Eline De Munck brengen ze de discobar weer tot leven.