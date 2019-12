20 leerlingen slagen in Techniek Academie



Didier Verbaere

12 december 2019

15u51 1 Wichelen In de Kapelle in de Bruinbeke in Schellebelle ontvingen 20 kinderen hun diploma van de Techniek academie.

De Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar uitgedaagd om problemen uit hun leefwereld op te lossen met techniek. Twee techniekmentoren stonden in voor de begeleiding van de kinderen. De Techniekacademie vond telkens plaats op woensdagnamiddag. Elke sessie duurde twee uur. In Wichelen namen 20 leerlingen deel onder leiding van juffen Caroline en haar dochter Jolien. Iedereen slaagde in de opdrachten.