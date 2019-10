“Zullen we seks hebben?”, vraagt OKA zich af Didier Verbaere

14 oktober 2019

21u19 0 Wichelen OKA Schellebelle brengt “Zullen we seks hebben” een absurd stukje theater op de planken van ’t Ankerpunt in Serskamp. Acteurs Koen Parmentier, Veerle De Gussem, Dagmar Heyvaert, Patrick Verstraeten en Joke Verstraeten brengen het stuk van Valentin Krasnogorov tot leven in een regie van Kris De Martelaer.

Elk personage in dit vreemd en absurd stuk denkt schijnbaar alleen maar aan seks. De titel is misleidend, het drama is ingewikkeld, tragisch en grappig tegelijkertijd. Er lijkt op het 1ste zicht geen genre te plakken op dit stukje plotloos theater. Als je dan toch een stempel moet plaatsen op het genre dan kan je kiezen tussen psychologisch drama of een absurde komedie met een paradoxaal thema.

De personages schijnen van nergens te komen en gaan ook nergens heen. Ze kennen elkaar maar tegelijkertijd lijkt het alsof ze elkaar voor het eerst ontmoeten. De Vrouw, De Man, De Zuster, Het Meisje en De Professor zijn op het 1ste zicht echte of authentieke personen en toch is het bijvoorbeeld niet duidelijk of de Vrouw wel degelijk iemands Vrouw is.

Kortom, een boeiend kijkstuk dat je op het puntje van je stoel houdt. Speeldata op vrijdagen 18 en 25 oktober, zaterdagen 19 en 26 oktober, zondag 20 en maandag 21 oktober in ’t Ankerpunt in Serskamp.