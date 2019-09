’t Ankerpunt lanceert het 5de cultureel seizoen in Wichelen Didier Verbaere

05 september 2019

11u20 0 Wichelen Op 13 september start het 5de cultureel seizoen in Wichelen. “Een jubileumjaar dat we graag inluiden met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl”, zegt het gemeentebestuur. Alle voorstellingen vinden plaats in ‘t Ankerpunt in Serskamp.

“De oude troeven zoals democratische prijzen, de warme sfeer en de uitstekende kwaliteit van het aanbod blijven behouden. Ontdekt het aanbod via www.tankerpunt.be en kom samen met ons genieten en beleven.” Het startschot wordt gegeven op 13 september met de zaalshow “Full Contact Tour” van komiek Steven Mahieu. Pieter Boussemaere vertelt op 10 oktober over zijn boek Tien klimaatacties die werken. Er is opnieuw film met Ladies @ the movies en muziek tijdens het Festival Van Vlaanderen en talent van eigen gemeente met harpiste Josefien De Waele. Meer info en tickets via www.tankerpunt.be.