“Jozef trad enkele dagen voor lockdown nog op in WZH Molenkouter”: playbackgroep Mini Stars verliest twee leden na coronabesmetting Didier Verbaere

31 maart 2020

19u11 16 Wichelen Playbackgroep Mini Stars uit Wichelen is in rouw na het overlijden van twee leden van de groep na besmetting met het Covid-19 virus. Eén van de overledenen, Jozef Vermaeren (66), trad vlak voor de lockdown nog op in het zwaar getroffen woonzorghuis Molenkouter.

Rosette De Vuyst (72) overleed op vrijdag 20 maart in het ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde. Ze was al enkele jaren hulpbehoevend nadat de diagnose Parkinson werd vastgesteld en was gehuwd met sp.a-voorzitter Rudy Lemmens. “Rosette was jarenlang een enthousiast lid van onze groep maar de jongste jaren vooral een enthousiast toeschouwer want optreden deed ze niet meer”, zegt Els Keppens van de Mini Stars.

Maar de groep moet nu ook afscheid nemen van Jozef Vermaeren uit Wichelen. Ook hij verloor de strijd tegen het coronavirus en was amper 66 jaar. “Onbegrijpelijk. Jef was nooit ziek, had geen hartklachten en was gewoon een sterke vent. Dit is een enorme opdoffer voor zijn vrouw Marlene, zijn dochter Tessa en de hele familie. Ook wij willen onze steun betuigen want Jef was zeer actief bij de Mini Stars. We hebben geen flauw idee hoe hij het virus heeft opgelopen. Maar een week voor de lockdown stond hij nog in Molenkouter op een podium. Na Rosette is hij het tweede lid van onze groep die we moeten afgeven. Enkele maanden gelden verloren we ook al Toontje Van De Putte na een hartaderbreuk. Een groot verlies”, besluit Els.