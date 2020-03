“Ik kreeg al heel wat verwijten en zelfs bedreigingen”, zegt veerman Peter Gerritsen (64). Veerdienst over de Schelde tussen Schellebelle en het gehucht Aard en de Kalkense Meersen is gesloten voor recreanten, maar niet iedereen is daar even blij mee. Didier Verbaere

16u19 13 Wichelen De veerdienst over de Schelde tussen Schellebelle en het gehucht Aard en de Kalkense Meersen is voortaan gesloten voor recreanten en toeristen. Enkel woon- werkverkeer en bewoners mogen de overzetdienst nog gebruiken. “Ik kreeg al heel wat verwijten en zelfs bedreigingen. Maar wie hier niks te zoeken heeft, komt niet meer op mijn boot”, zegt veerman Peter Gerritsen (64).

De Vlaamse Waterweg heeft de dienstverlening van haar veerpont sterk teruggeschroefd. ”Enkel voor essentiële verplaatsingen blijft het veer varen. Toeristen en mensen die een uitstap willen maken, mogen niet opstappen. Dit uit voorzorg voor je eigen gezondheid maar nog meer uit respect voor onze bemanning, die nog steeds paraat staat. Enkel woon- werkverkeer is nog toegelaten”, staat te lezen op beide oevers aan de veerdienst.

Niet veilig meer

De laatste weekends namen nog heel wat wandelaars, fietsers en wielertoeristen de boot om te ontspannen op de tragelweg langs de Schelde of in het natuurgebied de Kalkense Meersen. Er mochten toen maximum vijf passagiers per overtocht mee aan boord. “Maar dat was niet houdbaar en niet veilig. Soms stonden ze met tientallen tegelijk te wachten en al zeker niet op veilige afstand. De politie is zelfs enkele keren langs geweest”, zegt veerman Peter Gerritsen.

Wie niet op Aard woont of de boot gebruikt om met de fiets naar het werk te gaan, zet ik niet meer over Veerman Peter

De Nederlander, die nu in Kalken woont, is bijna acht jaar vaste stuurman van de veerboot. Hij is blij met de beslissing van de Vlaamse Waterweg. “De meeste mensen begrijpen de maatregel en vetrekken weer zonder morren. Maar ik heb ook al de gekste excuses gehoord. Veel mensen die zeggen dat ze in Schellebelle wonen. Sorry, maar na acht jaar ken ik bijna iedereen in het dorp. En dan zijn er anderen die op je gemoed spelen. Dat ze met drie kleine kinderen echt geen acht kilometer kunnen omrijden via de brug in Wetteren of Uitbergen. En dan zijn er die me vervloeken en me uitschelden. Ik heb zelfs al bedreigingen gehad. Maar de wet is er voor iedereen. Wie niet op Aard woont of de boot gebruikt om met de fiets naar het werk te gaan, zet ik niet meer over”, zegt Peter.

Geen schrik

Schrik voor zijn eigen gezondheid heeft hij niet. “Ik heb op de lange omloop gevaren en ben overvallen op een scheepswerf in Luik waar ik de dood in de ogen keek. Mij jaag je dus niet zo snel meer schrik aan. Enkel voor mijn 87-jarige moeder heb ik schrik van het virus”, zegt Peter.

Maandag zette hij nog nauwelijks passagiers over de Schelde. Een dame die op Aard woont, vaart even over en weer om een brood te halen. En een verpleegster uit Overmere fietst via de Meersen naar haar werk in het ASZ in Wetteren. “Het zijn vreemde tijden. Maar binnen zeven maanden kan ik op pensioen. Dan is het definitief gedaan met varen voor mij”, besluit Peter.