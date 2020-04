“Het groot aantal testen in ons rusthuis, leidt tot hogere cijfers in Wichelen”, zegt burgemeester Kenneth Taylor nu zijn gemeente de top drie haalt van meeste coronabesmettingen in België. Didier Verbaere

01 april 2020

15u45 0 Wichelen Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaf voor het eerst cijfers vrij van het aantal besmette covid-19 inwoners per gemeente. Na Alken en Sint-Truiden in het zwaar getroffen Limburg, staat Wichelen er op de derde plaats met 41 besmettingen of 3,513 inwoners op 1.000.

“Maar die cijfers moet je met een serieuze korrel zout nemen”, zegt burgemeester Kenneth Taylor. De gemeente vecht in haar woonzorghuis Molenkouter een zware strijd uit tegen het coronavirus. Daar werden tot op vandaag 19 besmette bewoners in een speciale afdeling geplaatst, ligt één bewoner met het virus in een ziekenhuis, testten 10 personeelsleden positief en vielen er ook al 5 doden te betreuren.

“Dat het aantal besmette inwoners zo hoog ligt, heeft te maken met onze aanpak van het virus. Alle bewoners in ons woonzorghuis met symptomen worden immer getest. Dat gebeurt niet in andere rusthuizen. Op die manier ligt het aantal besmette personen in Wichelen inderdaad erg hoog. We zijn met 11.500 inwoners ook een kleine gemeente waardoor het hoge aantal besmettingen in het rusthuis een enorme impact heeft op die cijfers. Wij gaan er vanuit dat, ook in Wichelen, 8 procent van de inwoners besmet is of is geweest met dit virus. Het landelijke gemiddelde dus”, zegt Kenneth Taylor.

Extra maatregelen

Naast 2 nieuwe positieve bevestigingen op de open afdelingen, zijn er nu ook twee bewoners van de beschermde afdeling voor bewoners met dementie positief getest. “We testen nu zoveel mogelijk bewoners en personeelsleden en gaan de volgende dagen de beschermde afdeling ook opdelen in twee delen, waarbij één deel een tweede speciale unit wordt voor bewoners met dementie die positief getest zijn. Voor onze bewoners met dementie is het nog belangrijker om hen te laten wonen in hun vertrouwde omgeving. Om die reden gaan ze niet naar de eerste unit, maar delen we hun vertrouwde omgeving op in twee. We blijven ook absoluut trouw aan onze visie om die bewoners niet te isoleren of te fixeren”, zegt Kenneth.

“Het virus treft ons heel hard, maar we geven niet op. We leren elke dag bij en strijden verder, dag en nacht. Blijf vooral de richtlijnen goed opvolgen en draag zorg voor jezelf en elkaar”, besluit Kenneth.