“Hele woonzorghuis is opgedeeld in aparte units”, zegt burgemeester Kenneth Taylor na nieuwe overlijdens in Molenkouter. Nu reeds vijf bewoners overleden aan coronavirus Didier Verbaere

31 maart 2020

19u12 18 Wichelen Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen neemt extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Nu zijn al 5 bewoners het slachtoffer geworden van de pandemie. Vijftien besmette patiënten worden verzorgd in een aparte unit en één bewoner ligt nog in het ziekenhuis.

“Aan de ingang van onze covid-afdeling plaatsten we containers met kleedruimtes en douches voor het personeel. Op die manier kunnen zij strikt gescheiden komen werken van de rest van het woonzorghuis”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen. “En vrijdag komen er nog extra containers aan de ingang van iedere afdeling waar verzorgers en het personeel zich kunnen douchen en omkleden. Op die manier gaan we elke afdeling opsplitsen in compartimenten. Elke verdieping is ook slechts met één en dezelfde lift bereikbaar. Met andere woorden, we delen het hele woonzorghuis op in kleine afdelingen om iedere mogelijke besmetting tegen te houden”, klinkt het beslist.

Twee nieuwe overlijdens de jongste dagen

Het woonzorghuis in Wichelen is zwaar getroffen. Vorige week werd afscheid genomen van Clothilde Vermassen (84), Rosette De Vuyst (72) en Antoinette Van Geert (94). En ondanks alle mogelijke en de strengste voorzorgsmaatregelen zijn de afgelopen dagen nogmaals twee bewoners bezweken.

Willy De Geest (74) overleed zondag in Molenkouter op de Covid-19-afdeling. De weduwnaar van Georgette Van De Wiele heeft twee kinderen, Nancy en Dirk en vijf kleinkinderen. En maandag overleed Hermina Huylebroeck op 83 jarige leeftijd aan de gevolgen van het virus. Zij was de weduwe van Edwig De Gendt. Samen hadden ze vijf kinderen. Haar broer Roger was jarenlang hoofd van de technische dienst van de gemeente. Ook schoonzus Raymonda De Geyter is een bekend familielid van Hermina. Zij baatte jarenlang café ’t Fonteintje uit in Wichelen. Sinds het begin van de crisis zijn er reeds vijf bewoners overleden aan het coronavirus.

Mini Stars

Het rusthuis rouwt ook om de dood van Jozef Vermaeren uit Wichelen. Als lid van playbackgroep Mini Stars kwam hij vaak over de vloer in Molenkouter om de bewoners te entertainen. Het weekend voor de lockdown trad hij er nog op. Hij overleed aan corona afgelopen vrijdag en was amper 66 jaar oud.