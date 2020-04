“Helden van hier” in Woonzorghuis Molenkouter op VTM: “We geven het programma een inkijk in onze binnenwereld”, zegt burgemeester Taylor. Didier Verbaere

20 april 2020

13u33 16 Wichelen Helden van hier brengt vanavond om 21.40 uur een reportage op VTM over het leven in Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen in tijden van corona.

“Ons woonzorghuis Molenkouter was bij de eersten waar de corona-pandemie zo hard toesloeg. De afgelopen weken bouwden we een expertise op die nu door verschillende collega’s in de regio gebruikt wordt in hun eigen strijd. Ook VTM pikte ons verhaal op en stelde de vraag of ze mochten filmen voor het programma Helden van hier”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.

“We zijn op hun vraag ingegaan om twee redenen: enerzijds zodat onze collega zorgcentra een menselijke vertaling krijgen van de impact die alle beschermingsmaatregelen bij zulke reorganisatie met zich meebrengen. Anderzijds omdat we merken dat voor veel mensen in de buitenwereld corona nog steeds een “ver-van-mijn-bed-show” is … het begint zelfs wat te vervelen”, zegt Kenneth.

Waarheidsgetrouw en soms confronterend

“Daarom geven we het programma een inkijk in onze binnenwereld. We tonen de werkelijkheid zoals ze is: onwezenlijk voor onze bewoners én onze collega’s. Heel waarheidsgetrouw, af en toe confronterend. Een wereld waarin bewoners smachten naar de laatste strohalmen die ze hebben: hun vertrouwde salon, het zien van de glimlach van diegene die hen komt verzorgen, simpelweg naar buiten kunnen kijken. Een wereld waarin zorgverleners zich opeens moeten redden met de middelen die ze hebben, uitgedost als marsmannetjes, balancerend op hun eigen grens van wat menselijke zorg is.”

“Een wereld waarin de normen van privacy noodgedwongen moeten wijken voor veiligheid in een woonzorghuis dat nu doet waar het eigenlijk niet voor gemaakt is. Het is die wereld waarom we met z’n allen moeten volhouden. Het zijn beelden om stil van te worden, want ze zijn gedraaid in het middelpunt van het gebeuren … in zijn rauwheid, maar ook in zijn schoonheid. Want ondanks alles, blijft er één ding overeind: de liefde voor onze bewoners”, besluit Kenneth.