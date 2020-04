“Draaiboek en stappenplan voor bezoek aan Molenkouter wordt voorbeeld voor alle woonzorgcentra", zegt burgemeester Kenneth Taylor. Didier Verbaere

22 april 2020

13u21 0 Wichelen Het woonzorghuis Molenkouter in Wichelen werkt aan een stappenplan om bezoek en een terugkeer naar het ‘normale’ leven voor te bereiden. “Dit scenario en het draaiboek van onze werking in deze crisis, wordt een voorbeeld voor andere woonzorgcentra”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

Woonzorghuis Molenkouter meldde woensdagochtend het overlijden van twee van haar bewoners. De zware balans telt er ondertussen 14 slachtoffers van het Covid-19 virus. Er testte ook één zorgkundige positief. Zij herstelt thuis van het virus. “Maar we zien dat de stabilisatie stilaan is ingezet. Er zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld en vier bewoners van de covid-unit mochten opnieuw naar hun vertrouwde kamer. Ook een aantal bewoners kunnen herstellen in de recovery-unit voor ze naar hun kamer verhuizen”, zegt Kenneth Taylor.

Draaiboek voor woon- en zorgcentra

Nog voor de officiële lockdown, ging het woonzorghuis in Wichelen zelf in quarantaine om het virus te bestrijden. De looplijnen van het personeel werden in kaart gebracht en doorgesneden. Elke verdieping werd opgedeeld in aparte leefruimtes en er werden covid-units ingericht in de polyvalente zaal en in de beschermde afdeling voor bewoners met dementie. Personeel komt er enkel in via speciale kleedcontainers.

Elke stap wordt geëvalueerd en moet uiteindelijk leiden tot een normale werking en bezoek in het woonzorghuis Kenneth Taylor

Samen met voorzitter Christoph Van De Wiele en directeur Els Meuleman werk Kenneth in de crisiscel aan een stappenplan om bezoek mogelijk te maken en stilaan terug te keren naar het gewone leven in het woonzorghuis. “De beslissing van de federale overheid om bezoek toe te laten was ondoordacht en in praktijk onhaalbaar. Er was ook geen overleg met de zorgsector gepleegd. Sindsdien werken we een aan stappenplan. In eerste instantie starten we de kine in het woonzorghuis opnieuw op zodat we de bewoners weer in beweging krijgen”, vertelt Christoph. “Nadien bekijken we of we de kamerisolatie kunnen doorbreken door bewoners weer in kleine leefgroepen samen te brengen om te eten of te ontspannen. Elke stap wordt geëvalueerd en moet uiteindelijk leiden tot een normale werking en bezoek in het woonzorghuis”, zegt Kenneth.

“De plannen werden in overleg met de bewoners, hun familie en het personeel opgemaakt. Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid is nauw betrokken bij het plan. Samen met eerder genomen maatregelen komen we zo tot een draaiboek dat een voorbeeld kan zijn voor de andere woon- en zorgcentra. Elke maatregel die we genomen hebben om bewoners te redden, maakt al deze inspanningen de moeite waard”, besluit Kenneth.