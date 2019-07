“Deze zaak verdiende een assisenproces”: Cassatie aangetekend in Schellebellemoord Jeroen Desmecht

03 juli 2019

20u07 0 Wichelen In het dossier van de Schellebellemoord is cassatie aangetekend tegen het arrest van het Gentse hof van beroep. Dat meldt Kristiaan Vandenbussche, advocaat van Prosper V. “Het hof van beroep heeft inspanningen gedaan, toch zijn enkele cruciale getuigen niet gehoord.”

Een wapenleverancier, een schutter én incestueuze relatie tussen vader én dochter: het verhaal van de Schellebellemoord leest als een thriller. Prosper V. beraamde samen met zijn dochter Berlinda de moord op zijn zoon Eddy V. Hij schakelde David C., de vriend van zijn kleindochter, in om de trekker over te halen. Ook Sabrina V., een vriendin van David, werd als schutter bij het moordplan betrokken.

Op 11 juli 2011 voegden ze woord bij daad. Eddy V. werd doodgeschoten op de oprit van het huis van zijn vader in Schellebelle. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verwees de zaak naar de correctionele rechtbank in Dendermonde. Vader Prosper kreeg 26 jaar cel, dochter Berlinda 24 jaar. De twee schutters werden veroordeeld tot 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep. Daar kregen ze ruwweg drie jaar celstraf minder dan in eerste aanleg.

Naar cassatie

Al in januari 2018 gaven de advocaten van V. aan dat ze de zaak liever voor een volksjury zagen. Ze vroegen het hof van beroep om zich onbevoegd te verklaren, zodat de zaak voor assisen zou verschijnen. Maar daar ging het hof dus niet op in. Ondertussen hebben zowel de advocaten van V. als die van Berlinda en David cassatie aangetekend tegen het arrest van het Gentse hof van beroep.

“Het hof van beroep heeft inspanningen gedaan, toch zijn enkele cruciale getuigen niet gehoord”, aldus Kristiaan Vandenbussche, advocaat van Prosper V. De verdediging beweerde zowel in eerste aanleg als in beroep dat Eddy zich agressief gedroeg én de moord had uitgelokt. “Er zijn medische attesten die getuigen van het geweld van Eddy tegenover zijn vader. Onder andere de arts die de verwondingen vaststelde, is tijdens het proces niet gehoord. Hij is nochtans een belangrijke getuige.”

Als het Hof van Cassatie het arrest verbreekt, wordt de zaak binnenkort opnieuw overgedaan voor de bevoegde rechtbank. In september 2017 was dat nog de correctionele rechtbank van Dendermonde. Ondertussen is assisen terug van weggeweest, en zou de zaak dan toch voor een volksjury verschijnen.

Slechte gezondheid

Tijdens het proces in beroep gaf Prosper V. geen al te beste indruk.Hij zat toen - fel vermagerd - gekluisterd aan zijn rolstoel met extra zuurstof. Zijn toestand is er sindsdien alleen maar op verslechterd. “Voorlopig zit V. niet achter tralies. Als het Hof van Cassatie niet ingaat op onze vraag, gaan wij bij de strafuitvoeringsrechtbank een medische vrijstelling aanvragen voor zijn gevangenisstraf”, zegt Vandenbussche. “Maar daar draait het dus niet om: we denken wel degelijk dat deze zaak voor assisen hoort.”