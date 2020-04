‘De Warmste Televiese’ brengt dagdagelijks leven naar woonzorghuis Molenkouter: “Iedereen mag ons filmpjes sturen” Didier Verbaere

16 april 2020

Wichelen Woonzorghuis Molenkouter maakte donderdagmiddag de cijfers bekend van de Covid-19 testen die vorige vrijdag werden uitgevoerd. "Het aantal besmette bewoners en personeel blijft net onder de 8 procent", zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). Hij lanceerde meteen ook 'De Warmste Televiese' om het openbare leven binnen te loodsen in het woonzorghuis.

“Er werden vrijdag in totaal 181 tests afgenomen. Van de 69 geteste bewoners, zijn er 58 negatief en 9 positief. We wachten nog op 2 resultaten. Er werden 112 medewerkers getest waarvan 106 negatief en slechts 5 positief. Ook hier wachten we nog op 1 resultaat. In vergelijking met de resultaten uit onze sector, waaruit blijkt dat 1 op 6 positief scoort, blijkt dat de door ons genomen maatregelen hun effect duidelijk bewijzen”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). Hij vraagt ook dringend meer testen op regelmatige basis en met snellere resultaten. “Want helaas hebben we bijna een week moeten wachten op de resultaten.” De positief geteste personen worden nu opgevangen in de Covid-units. Goed nieuws is ook dat 10 bewoners de afgelopen week virusvrij mochten terugkeren naar hun vertrouwde kamer.

Een fietstochtje of een gezellig etentje in de tuin, boodschappen doen en huiskamerconcerten. Alles is welkom. We zullen dit monteren en afspelen in de kamers van onze bewoners Kenneth Taylor

“Op basis van deze cijfers zijn we voorzichtig hoopvol dat de daling is ingezet. We weten dat we realistisch moeten zijn en dat er waarschijnlijk nog een aantal bewoners en collega’s positief zullen blijken de komende periode. Hoogstwaarschijnlijk gaan we ook nog bewoners verliezen. We weten dat dit voor onze bewoners en hun familie een heel moeilijke periode is”, zegt voorzitter Christoph Van De Wiele.

De Warmste Televiese

En donderdag besliste Vlaams minister Wouter Beke dat er van bezoek in de woonzorgcentra voorlopig geen sprake kan zijn. Aan dat gemis probeert Molenkouter nu iets te doen. “In navolging van De Warmste Gazette voor de bevolking lanceren we ook De Warmste Televiese in Molenkouter. We roepen iedereen, familie, vrienden en inwoners van onze warme gemeente, op om leuke filmpjes te maken van alledaagse dingen. Van een fietstochtje of een gezellig etentje in de tuin. Boodschappen en huiskamerconcerten. Alles is welkom. We gaan dit monteren en afspelen in de kamers van onze bewoners. Op die manier brengen we de buitenwereld binnen”, zegt Kenneth.

Meer info over hoe je een filmpje kan inzenden? Stuur een mailtje naar dewarmstetv@wichelen.be en je krijgt alle praktische informatie. Kan je monteren en heb je zin om zo je steentje bij te dragen? Dan is die hulp zeker welkom. Het woonzorghuis werd donderdag ook gevolgd door een cameraploeg van Helden van hier Corona. De uitzending is volgende week gepland op VTM.

Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen was aanvankelijk één van de zwaarst getroffen rusthuizen in de regio met tien overlijdens, maar in de afgelopen week kwam daar geen enkel verlies meer bij. “We zijn nu exact 31 dagen in volledige lockdown. Op vrijdag 13 maart kregen we vanuit het ziekenhuis de eerste melding van Covid-19 bij één van onze bewoners en hebben we beslist om de deur op slot te doen voor bezoekers”, zegt Taylor.

Besmette bewoners kregen een aparte unit, zowel in de gewone als in de beschermde dementenafdeling. Er werden aparte ingangen via containers met kleedruimtes en sanitair voor het personeel gebouwd en er werd vanaf dag één getest. “Al die strenge maatregelen, bewijzen nu dat we gelijk hadden in onze strijd tegen dit virus. Het waren de meest intensieve vier weken in de geschiedenis van ons woonzorghuis en de strijd is nog niet gestreden. Maar we kijken ook voorzichtig naar de toekomst”, besluit Kenneth Taylor.

De instructies voor het insturen van de filmpjes zijn te lezen in de eerstvolgende Warmste Gazette.