Zeven bewoners WZC Onze-Lieve-Vrouw in isolatie, maar voorlopig nog geen positieve testen Robby Dierickx

30 juli 2020

14u17 0 Wezembeek-Oppem In woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem zitten zeven bewoners momenteel in quarantaine. Drie van hen legden al een negatieve coronatest af, op de andere resultaten is het nog wachten. Ook vier werknemers zitten preventief thuis, maar zij testten allen negatief.

De schrik voor een tweede golf zit er in de woonzorgcentra goed in. Overal worden extra maatregelen genomen om het coronavirus buiten te houden. Zo ook in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem, waar bewoners altijd een mondmasker moeten dragen zodra ze hun kamer of flat verlaten. In het woonzorgcentrum zitten ondertussen ook zeven bewoners in isolatie. Drie na een opname, twee omdat ze een luchtwegeninfectie met koorts hebben en twee omdat ze de instelling verlaten hadden terwijl dat niet mocht omdat ze de interne regels niet opvolgen. “Drie bewoners hebben ondertussen al een negatieve test afgelegd, terwijl we nog wachten op de vier andere resultaten”, zegt directeur Jean-Paul Van Dam. “Alvorens ze uit isolatie mogen, moeten de zeven echter op dag 5 nog een tweede test afleggen. Is ook dat resultaat negatief en vertonen ze geen symptomen, dan gaan we ervan uit dat ze niet besmet zijn.”

Vier personeelsleden van het woonzorgcentrum zitten ook preventief thuis omdat ze zich ziek voelden. Inmiddels legden ze wel alle vier een negatieve test af. Door de afwezigheid van de vier moest het woonzorgcentrum woensdag op weekenddienst terugvallen. Dat euvel is donderdag echter verholpen.