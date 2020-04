Zestiger vrijgesproken voor bezit van kinderporno Wouter Hertogs

20 april 2020

14u21 0 Wezembeek-Oppem Een 63-jarige man uit Wezembeek-Oppem is vrijgesproken voor het bezit van kinderporno. Eerder vorderde het parket 7 maanden cel.

Twee jaar geleden kreeg de politie informatie dat de zestiger een wel zeer ongezonde interesse in minderjarige meisjes zou hebben. Er kwam een huiszoeking en op zijn computer werden tussen de talloze pornobestanden ook verschillende kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes gevonden. Volgens het parket zocht hij ook bewust naar kinderen in seksuele posities. De man ontkende vorige maand tegen politie en rechter alle betichtingen. “Ik val op zwarte vrouwen, niet op minderjarige meisjes”, haalde hij als argument boven. Zijn advocaat vroeg dan ook de vrijspraak. “De algemene voorwaarden op de bewuste sites die mijn cliënt bezocht zijn zeer streng. Daar staan geen filmpjes met minderjarigen op, ook al leken de actrices misschien jong. Daarnaast heeft hij nooit bewust gezocht naar kinderporno. Het materieel en moreel element ontbreken dus hier.” De rechter had oren naar dit pleidooi en sprak hem vrij.