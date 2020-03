Winkels moeten sluiten, dus schrapt eigenaar winkelcomplex huurkosten: “We zijn ontroerd door die geste” Robby Dierickx

20 maart 2020

16u26 0 Wezembeek-Oppem De tien handelaars in het Oppem Center in Wezembeek-Oppem moeten een maand geen huur betalen. Dat heeft de eigenaar van het winkelcomplex op de Mechelsesteenweg beslist. Daarmee wil hij de kosten voor de huurders, waarvan de meeste de deuren moesten sluiten door het coronavirus, drukken.

“Om jullie binnen de grenzen van mijn mogelijkheden wat te helpen, heb ik besloten dat jullie een maand geen huur moeten betalen. Ik hoop dat deze geste jullie helpt in deze moeilijke momenten.” Dat bericht kregen de handelaars van het Oppem Center van eigenaar Jean-Pierre Pirson. Een geschenk uit de hemel voor de tien handelaars en horeca-uitbaters nu de meesten van hen verplicht de deuren moesten sluiten.

5.000 euro

“We waren eigenlijk net van plan de eigenaar om een gunst te vragen in de vorm van uitstel van betaling, maar net op dat moment ontvingen we de mail waarin hij ons liet weten dat we een maand geen huur moeten betalen”, zegt uitbater Bernard T’Joen van restaurant My Taï. “Ik was ontzettend ontroerd door die geste. Voor ons is dat een kost van vijfduizend euro die wegvalt. Door de maatregelen van de overheid mogen we tegenwoordig alleen met afhaalmaaltijden werken, maar daarmee kunnen we maar een deel van de kosten drukken. Dat de huurprijs dan wegvalt, is uiteraard welgekomen. Voor winkels die volledig moesten sluiten, is het een nog grotere opsteker.”

April

Behalve het restaurant telt het Oppem Center onder andere twee kappers, een droogkuis en kledingwinkels. De eigenaar liet in zijn mail ook nog weten dat hij afhankelijk van de situatie in april zal bekijken wat hij nog meer kan doen.